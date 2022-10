Adaptacja kinowego hitu na Jesiennym Festiwalu Teatralnym. Spektakl „Dobrze się kłamie” zakończył imprezę

Jesienny Festiwal Teatralny to od ponad 25 lat jedna z największych cyklicznych imprez teatralnych i znaczące wydarzenie artystyczne, nie tylko w sądeckim regionie, ale i w całej Polsce. Często tu swoje miejsce mają premiery spektakli, a artyści z całej Polski komplementują dobrze odbierającą teatr sądecką publiczność. Stąd wiele scen, głównie z Warszawy, cyklicznie odwiedza to miejsce: do niedawna Nowy Sącz a od kilku lat Stary Sącz, gdzie po niemałych perypetiach przeniosła się to zacne wydarzenie.