Aleksandra Chapko, znana z serialu „M jak Miłość”, jest już mężatką! O ślubie poinformowała jej siostra. Wiemy kogo poślubiła

Bliźniaczki Chapko razy dwa

Najpierw na polskiej scenie zaistniały Karolina i Paulina Chapko, bliźniaczki urodzone 15 listopada 1985 roku. Sądeczanki już od najmłodszych lat wykazywały talent aktorski. Pierwsze kroki stawiały na deskach Teatru Robotniczego w Nowym Sączu będąc w liceum. Obie swoją przyszłość związały z aktorstwem. Karolina ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Związana jest z krakowskimi teatrami Bagatela i STU. Paulina to absolwentka wydziału aktorskiego we Wrocławiu krakowskiej PWST, po cym związała się m.in. z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Siostry wspólnie zagrały w filmie Magdy Szaruckiej „Oszukane” oraz serialu „Ultraviolet”. Obie zobaczyć można było w wielu serialach.

Aleksandra Chapko już po ślubie

Aleksandra przez jakiś czas związana była z pochodzącym z Nowego Sącza aktorem Mateuszem Bierytem. Poznali się podczas prób do „Księcia i żebraka” wystawianych przez Teatr Robotniczy w Nowym Sączu. To był rok 2012. O uczuciu, które ich połączyło opowiedzieli na łamach „Gazety Krakowskiej” w 2018 roku.

- W trakcie egzaminów do szkół bardzo się wspieraliśmy. Wierzyliśmy w siebie nawzajem, że jak tylko się chce, to można wszystko osiągnąć - powiedziała nam Aleksandra Chapko.

Wybrankiem serca Aleksandry Chapko został śpiewak operowy Łukasz Klimczak. To absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Bogdana Makala oraz Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Zadebiutował w Operze Śląskiej jako Mercutio w „Romeo i Julii”. Śpiewa barytonem. Związany jest m.in. z Teatrem Wielkim Opery Narodowej w Warszawie.

Jak sięokazuje, Aleksandra i Łukasz są już po ślubie. O tym fakcie, również za pośrednictwem Instagrama, poinformowała starsza siostra Oli – Paulina.

Power of sisters. Moja malutka siostra Aleksandra Chapko zmieniła niedawno stan cywilny! Kochana, życzę Ci wspaniałej, nowej ścieżki życia. Siostrzeństwo to wielki dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Moje siostry! Moja duma! Moja siła!” - napisała aktorka, która w czerwcu tego roku poślubiła Joela Valecię, piłkarza z Ekwadoru.