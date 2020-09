Antoni Macierewicz na Łabowskiej Hali. Po raz 22. modlono się za ks. Władysława Gurgacza i żołnierzy PPAN

29-letni ksiądz zginął w wypadku samochodowym

Znamy nazwisko ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło 2 grudnia w Witowicach Dolnych (gm. Łososina Dolna). To 29-letni ksiądz Piotr Pławecki, pochodzący z miejscowości Chomranice w gminie Chełmiec. Obecnie pełnił posługę jako wikariusz w Brzeźnicy koło Dębicy. Wracał do ro...