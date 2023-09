„Apteczka na szlaku” – kolejne skrzynki pierwszej pomocy trafią na Główny Szlak Beskidzki. W Małopolsce jest ich na razie dziewięć

„Apteczka na szlaku” to projekt społeczny, którego celem jest zaopatrzenie w produkty pierwszej pomocy, jak plastry, czy opatrunki, jak największej liczby punktów na szlakach turystycznych. W Małopolsce póki co jest ich 9 na 59 zamontowanych już apteczek. Wkrótce kolejne trafią na Główny Szlak Beskidzki.

„Apteczka na szlaku” to pomysł Daniela Wojnara, podróżnika, który pochodzi z Sosnowca. Jak podkreśla, góry bywają nieprzewidywalne, a sytuacje na szlaku potrafią zaskoczyć zarówno początkujących spacerowiczów jak i zaawansowanych traperów. Przekonał się o tym, gdy niespełna rok temu sam potrzebował pomocy w górach, a nie zabrał ze sobą apteczki. - Zazwyczaj wybierając się na szlak zabieram ze sobą podstawowy zestaw. Tego dnia uznałem, że nie będzie mi on potrzebny. I jak to w takich przypadkach bywa, okazało się, że byłem w błędzie. Niechcący skaleczyłem się siekierką w kciuka i dość mocno krwawiłem – opowiada Daniel Wojnar. - Żona udała się do pobliskiego schroniska po opatrunek. Okazało się, że trzeba go kupić, a że nie miała przy sobie pieniędzy, musiała do mnie wrócić i ponownie udać się do schroniska. Czas oczekiwania był długi, a ja potrzebowałem szybko opatrunku.

Właśnie to zdarzenie, ale też wiele podobnych historii sprawiło, że Wojnar wraz z kilkoma pasjonatami górskich wędrówek założyli Stowarzyszenie „Apteczka na szlaku”. Cel – zapewnić turystom podstawowe środki pierwszej pomocy w sytuacjach, gdy sami ich nie posiadają. Dzięki sponsorom, internetowym zbiórkom ale też różnym grantom, sukcesywnie montują skrzynki w Beskidach. Jest ich już 59, w tym 9 na terenie Małopolski m.in. na wieży widokowej na Hajdówce, pod wiatą grillową przy Schronisku PTTK Trzy Korony, czy przy Schronisku na Cyrli. Każda apteczka wyposażona jest w dwa komplety produktów wykorzystywanych do pierwszej pomocy. Znajdziemy w nich opatrunki na rany, plastry na odciski, szyny unieruchamiające typu Splint na złamania, żelowy kompres, maseczkę do sztucznego oddychania, koc ratunkowy, środki odkażające rany, a nawet zestawy do usuwania kleszczy. Cena takiego jednego zestawy to nieco ponad 50 zł. Swoje kosztują też same apteczki. Drewniane to wydatek 100 zł, natomiast ze stali nierdzewnej aż 950 zł. I choć dobrej jakości impregnowane drewno może wiele wytrzymać, to jednak stal nierdzewna służyć będzie zdecydowanie dłużej. Dlatego też stowarzyszenie stawia na zakup i wyposażenie tych droższych.

Co istotne korzystanie z apteczki jest bezpłatne. Jedyne co należy zrobić, to zeskanować kod QR i wypełnić formularz. Dzięki temu wiemy co zostało użyte i możemy wysłać naszych wolontariuszy, by uzupełnili wyposażenie apteczki. - Ogólnodostępne apteczki pozwalają samodzielnie poradzić sobie z niegroźnym urazem. Nie mają jednak na celu zastąpić specjalistycznej pomocy ratowników GOPR czy pogotowia ratunkowego. W przypadku poważnych urazów lub zagrożenia życia nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba wezwać pomoc – podkreśla Wojnar. Niebawem na szlaki trafią kolejne apteczki. Stowarzyszenie otrzymało właśnie 74 tys. zł z Fundacji ORLEN z programu ORLEN Social Lab na montaż kolejnych 70 skrzynek. Połowa z nich zasili Główny Szlak Beskidzki, w tym także odcinki w Małopolsce. Druga część trafi na Główny Szlak Sudecki.

Wycinka drzew w Nowym Sączu nie była zgodna z prawem? Urząd miasta przedstawił swoje stanowisko w sprawie