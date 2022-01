Arkadiusz Mularczyk - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Arkadiusz Mularczyk?

wiek: 50

wykształcenie: wyższe

Arkadiusz Mularczyk, polski polityk i adwokat, urodzony w 1971 r. w Raciborzu. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. Zdał egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył także studia podyplomowe w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Zdał egzamin adwokacji i podjął praktykę zawodową.

W latach 1998-2002 zasiadał w radzie miasta Nowy Sącz. W 2002 r. dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. W 2005 r. został wybrany do Sejmu. W 2007 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W 2011 r. ponownie otrzymał mandat poselski. Zaczął wtedy też współtworzyć klub parlamentarny Solidarna Polska. Krótko po tym został usunięty z PiS. W 2012 r. został wybrany do składu delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W 2014 r. został wiceprzewodniczącym nowo powołanego klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska. W 2015 r. została zmieniona nazwa na Zjednoczoną Prawicę. W tym samym roku ponownie dostał się do Sejmu. W 2016 r. odszedł z Solidarnej Polski i ponownie dołączył do PiS. W 2019 r. skutecznie ubiegał się o poselską reelekcję. W tym samym roku wszedł również w skład Krajowej Rady Sądownictwa. W 2020 r. został jej wiceprzewodniczącym. Został także przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2021 r. został wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.