Beskid Sądecki/ Limanowszczyzna. Sezon na narty rozpoczęty. Stoki są przygotowane na zimowe szaleństwo, chętnych narciarzy nie brakuje.

Sezon 2021/22 rozpoczęły praktycznie wszystkie stacje narciarskie na Sądecczyźnie oraz w sąsiednich regionach. Tylicz Master Ski nie narzeka na brak narciarzy nawet w ciągu tygodnia.

Jeszcze do 24 grudnia obowiązują tam zeszłoroczne ceny karnetów.

Do Krynicy przyjeżdżają narciarze z różnych zakątków Polski, dlatego właściciele stacji liczą, że w okresie świątecznym będzie oblężenie, bo wtedy przyjadą na dłużej. W weekendy szczególnie widać to po zajętych parkingach.

- My Polacy byliśmy spragnieni sportów zimowych i widać uśmiechy u tych osób, które nas odwiedziły, ale też rozmawiamy z nimi i wiemy, że doświadczają na stoku takiej normalności. Wpływa to dobrze na ich i nasze samopoczucie. Natomiast na stoku w Kasinie szusuje bardzo wielu krakowian, Kasina Ski &Bike Park to chyba jedyny stok otwarty najbliżej Karkowa - mówi nam Grzegorz Lenartowicz z Grupy Pingwina.