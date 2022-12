Beskid Sądecki. Trudne warunki na szlakach. Turyści utknęli w zaspach pod Łabowską Halą. GOPR w akcji

Po niecałych dwóch godzinach od zgłoszenia do poszkodowanego docieraliratownicy na skuterze oraz nartach skiturowych. Najbardziej osłabiony i wyziębiony turysta po zabezpieczeniu został przetransportowany skuterem do samochodu terenowego. Pozostali turyści przy asyście ratowników sami dotarli do pojazdu.

Wszyscy samochodem terenowym zostali zwiezieni bezpiecznie do doliny. Działania zostały zakończone po godzinie 18 – informują ratownicy z Grupy Krynickiej GOPR.

W górach panują zimowe warunki. Na szlakach w paśmie Jaworzyny Krynickiej pokrywa śnieżna wynosi od 30cm do 50cm w zawianych miejscach. Wybierając się na szlaki należy pamiętać o odpowiednim wyposażeniu i ubiorze typowym dla turystyki zimowej. Podstawą do bezpiecznego i sprawnego poruszania się są narty lub rakiety śnieżne.