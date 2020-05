Budowa ronda przy ul. Kunegundy i Grodzkiej zbliża się ku końcowi

Skrzyżowanie ulicy Kunegundy z Grodzką w Nowym Sączu zamienione zostało na rondo. Inwestycja weszła w kolejny etap. Wzdłuż ulic dojazdowych do ronda położono nowe chodniki z kostki brukowej. Trwają prace związane z układaniem nowej nawierzchni ulic. W związku z tym Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu czasowo zmienił organizację ruchu w tym rejonie.

Zamknięte dla ruchu (za wyjątkiem dojazdu do posesji) są: ulica Grodzka od Al. Wolności do ul. Jagiellońskiej, ulica Jagiellońska od ul. Szczęsnego Morawskiego, ulica Kunegundy od ul. Zygmuntowskiej do ul. Grodzkiej oraz skrzyżowanie ulic: Jagiellońskiej, Grodzkiej i Kunegundy.

Wyznaczono objazdy, które mają ułatwić kierowcom przemieszczanie się. Od ulicy Al. Wolności (zakaz wjazdu w ul. Grodzką od Alei Wolności) – prosto do ul. Zygmuntowskiej i dalej do ul. Węgierskiej. Od ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich (zakaz wjazdu w ul. Grodzką) - ruch w kierunku ulicy Zygmuntowskiej. Od ulicy Jagiellońskiej – w lewo w ul. Szczęsnego Morawskiego do Al. Wolności, dalej Al. Batorego i ul. Zygmuntowską. Od ulicy Kunegundy (Węgierskiej) – skręt w prawo w ul. Zygmuntowską do Al. Batorego i dalej Al. Wolności.