Budują Student House w Nowym Sączu. To nowy akademik sądeckiej WSB Klaudia Kulak

W miejscu, gdzie obecnie znajdowały się opuszczone korty tenisowe przy ul. Zielonej powstaje nowy akademik Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. O planach budowy Student House WSB-NLU mówiło się już od 2021, ale teraz stają się one rzeczywistością. Inwestycja ma zostać oddana do użytku już w maju przyszłego roku, a na placu budowy praca wre. To kolejny krok w kierunku rozwoju uczelni, która po trudnych latach odbudowuje swoją pozycję.