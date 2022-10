Chełmiec. Trwa budowa mostu przy ul. Marcinkowickiej. Planowane zakończenie prac to koniec października. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Na razie mieszkańcy gminy Chełmiec korzystają z tymczasowej przeprawy. Nowy most powinien być gotowy do końca miesiąca

Trwa budowa mostu na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu. Prace idą zgodnie z planem i, jak zapewnia Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki, powinny one zostać sfinalizowane do końca października. Koszt tego zadania zamknie się w kwocie ponad 2,3 mln zł. To nie jedyna inwestycja drogowa, którą władze powiatu zamierzają zrealizować w gminie Chełmiec w ciągu najbliższych kilku lat.