Coraz bliżej końca remontu ul. Piłsudskiego w Starym Sączu

Do końca czerwca mają potrwać prace związane z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Piłsudskiego w Starym Sączu. Roboty kanalizacyjne zostały już wykonane. Teraz drogowcy zajmują się odbudową drogi. Na odcinku od Starego Sącza do Mostek powstanie całkowicie nowa jezdnia. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na sporym odcinku wprowadzono ruch wahadłowy, a czerwone światło przytrzymuje samochody na kilkanaście minut. Do tego wyboje też dają się we znaki kierowcom.