Doda znalazła miłość na Sądecczyźnie. Królowa popu jest szczęśliwa z Dariuszem Pachutem. Spędzają ze sobą każdą chwilę. Zobacz ich zdjęcia

Doda i jej miłość życia

Doda i Dariusz tańczą na Krupówkach

To wydarzenie szczególnie spodobało się fanom artystki. Doda wraz z Dariuszem długi świąteczny weekend spędziła w Zakopanem. Najpierw pokazywała kadry ze stacji narciarskich. Wygląda na to, że miłość piosenkarki i Dariusza Pachuta wciąż kwitnie. Para od momentu upublicznienia związku wydaje się nierozłączna i pielęgnuje wspólną pasję, którą jest zamiłowanie do aktywnego trybu życia.