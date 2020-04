Dodatkowe 3 mln zł dla sądeckiego szpitala na walkę z koronawirusem

FLESZ - To będą wakacje inne niż wszystkie

- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpiliśmy do realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet Medyczny w obszarze tarczy opiewa na kwotę 114 mln zl, z czego ok. 96 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Środki te są niezbędne, by móc skutecznie walczyć z chorobą COVID-19 i móc ratować ludzkie życia – zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka.