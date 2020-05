Egzamin na prawo jazdy w dobie koronawirusa. Maseczki, rękawiczki, dezynfekcja [ZDJĘCIA]

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu już w kwietniu zaczął odmrażać egzaminowanie. Najpierw ruszyły egzaminy teoretyczne i praktyczne na motocykl. Sukcesywnie dochodziła możliwość zdawania na kolejne kategorie. Teraz można można już zdawać teorię i praktykę we wszystkich kategoriach: A, A1, A2, AM, B, B1, C1, D1, D, T, B+E, C1+E, CE, D1+E.

- Otrzymywaliśmy zapytania i nawet prośby o to, żeby stopniowo rozpoczynać egzaminowanie, bo to wiąże się również z sytuacją życiową wielu osób, bo przecież wiele osób pracuje w ośrodkach szkolenia, wiele osób chce pozyskać prawo jazdy kategorii, która pozwala na pracę zawodową, czyli kategorię C - mówi Marek Pławiak, dyrektor MORD w Nowym Sączu. - Chodziło nam o interes społeczny głównie.