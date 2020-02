FELIETON. Rocznica Zagłady Żydów. Czy wiecie o Popardowej?

W czasie II wojny widziałabym z okna mojego mieszkania na Pijarskiej ceglany mur, którym oddzielono Żydów od pozostałych mieszkańców Nowego Sącza. Czy potrafiłabym bezczynnie patrzeć na krzywdę sąsiadów? Czy miałabym odwagę uratować Żyda, ryzykując utratę życia? Miała taką odwagę Agnieszka Rumin z Popardowej (wieś między Nowym Sączem i Krynicą). Ta matka siedmiorga dzieci, której mąż został wywieziony na roboty do Rzeszy, na strychu swojej chaty ukrywała sześcioro Żydów. Ryzykowała życie rodziny, by pomóc przetrwać obcym.

Za dnia trzy kobiety i trzech mężczyzn starali się zachowywać cicho. Wieczorami schodzili, żeby coś zjeść. W tym czasie dzieci Ruminowej patrzyły przez okna, czy nikt się nie zbliża. Na przednówku 1944 roku skończyła się żywność, żeby przetrwać Żydzi postanowili odzyskać krowę, którą zostawili u poprzedniej gospodyni Marii Górki w Mystkowie. Zabrali ją nocą z obory. Przerobili na mięso i kiełbasy. Potem ukradli z piwnicy Górki jeszcze ziemniaki, uznając, że należą im się za to, co wcześniej zapłacili. Ciągnęli worki, zostawiając ślady na świeżym śniegu. Tak Górkowa wytropiła złodziei. Za milczenie dostała futro. Ale doniosła niemieckiej żandarmerii. Niemcy rozstrzelali sześcioro Żydów w ogrodzie Ruminów. Uwięzili, a potem zabili Agnieszkę Rumin i jej najstarszego syna Janka. Z powodu chciwości sąsiadki, która zabrała sobie kiełbasy oraz ubrania zamordowanych Żydów, zginęli jeszcze Józef Borek i Jakub Tokarz, którzy pomagali Żydom. Dowiedziałam się o tym z artykułu Artura Franczaka w książce „Ciemności kryją ziemię". A on z akt IPN. W marcu w Popardowej stanie pomnik pomordowanych.