Filmy kręcone w Nowym Sączu i okolicach. Bywał tu Krauze, Smarzowski i Krzyształowicz… Zobacz kto jeszcze

Uszkodził rękę i obficie krwawił. Policjanci eskortowali go do szpitala

Mieszkaniec Nowego Sącza podczas prac domowych uszkodził rękę. Mocno krwawił i potrzebował szybko dostać się do szpitala. Szczęśliwie po drodze trafił na policyjny patrol, który eskortował go do lecznicy.