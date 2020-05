Galerie i centra handlowe w Nowym Sączu. Jakie sklepy w nich znajdziecie?

W Nowym Sączu są po dwie galerie i dwa centra handlowe. Oferują one klientom możliwość różnorodnych zakupów w sklepach odzieżowych, spożywczych czy usługowych. Nie brakuje tam także miejsc gdzie można wypić kawę, zjeść smaczny lunch, a nawet oglądnąć film czy pobawić się z dziećmi.

FLESZ - Złodzieje nie próżnują. Uważaj na voice phishing!

Galeria Trzy Korony w Nowym Sączu to największy tego typu obiekt w mieście. Jego łączna powierzchnia to ponad 35 tys. mkw. Posiada dwukondygnacyjny parking podziemny o pojemności blisko 800 miejsc parkingowych. W galerii znajduje się ponad 120 lokali handlowych, w tym butiki znanych marek odzieżowych i obuwniczych, salony RTV i AGD, drogerie, sklepy z wyposażeniem wnętrz oraz wielkopowierzchniowy market spożywczo-przemysłowy. Jest też kilka punktów gastronomicznych, browar, siłownia i fitness oraz kino Helios. Galeria Trzy Korony Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota od godz. 9.00 do 21.00, niedziele od godz. 12.00 do 20.00

Adres: ul. Lwowska 80 Nowy Sącz

Telefon kontaktowy: 18 477 03 00

E-mail: cdlocum@cdlocum.pl Lista sklepów: 4F

ADIDAS

APART

BANK BGŻ

BERSHKA

BETTY BARCLAY

BIG STAR

BIJOU BRIGITTE

CALZEDONIA

CARRY

CCC

CHANGE

COCCODRILLO

CROPP

DEICHMANN

DELLA DONNA

DIVERSE

DORATON

DOUGLAS

E. LECLERC

ELBRUS

EMPIK

ESMOKING WORD

ESOTIQ

EUROFIRANY

EVENTO

EYEMEDICA

FON X

FOTO-KEY

FOTOKABINA FUNFOTOS

GALERIA FRYZUR COSMO

GATTA

H&M

HEBE

HOME&YOU

HOUSE

IN-MEDIO

INGLOT

JUBILER SEZAM

KANTOR

KAWA CZY HERBATA

KAZAR

KWIACIARNIA FREZJA

LANCERTO

LAVARD

LEE WRANGLER

LEVI'S

MANGO

MARTES SPORT

MEDICINE

MKIOSK MBANKU

MOHITO

MONNARI

NC+

NEONAIL

NEW YORKER

OCHNIK

OPI ATELIER

ORANGE

ORSAY

PBC (OLIMP)

PEPCO

PIERRE CARDIN

PLAY

PLUS / CYFROWY POLSAT

POCZTA POLSKA

PRALNIA PRASOLOGIA

PUMA

RESERVED

ROSSMANN

RTV EURO AGD

RYŁKO

SEMILAC

SEYES MODNY DOM

SINSAY

SIZEER

SMYK

SOLAR

STRADIVARIUS

SUPER - PHARM

SWISS

T-MOBILE

TALLY WEIJL

TARANKO

TEXAS CLUB

TEXTIL MARKET

TOP SECRET

TRIUMPH

UPC

VISION EXPRESS

VISTULA

VOLCANO

W.KRUK

WOJAS

WÓLCZANKA

YES

YVES ROCHER

ZIAJA

Galeria Sandecja to centrum handlowe w Nowym Sączu o łącznej powierzchni ponad 40 tys. m2, w którym znajduje się blisko 100 sklepów oraz punktów usługowych i gastronomicznych. Obiekt posiada także około 800 miejsc parkingowych. Galeria Sandecja Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota od godz. 10.00 do 21.00, niedziele od godz. 10.00 do 20.00

Adres: ul. Węgierska 170 Nowy Sącz

Telefon kontaktowy: 18 540 86 01

E-mail: abo@tk.dk Lista sklepów: 5.10.15

Apart

Atelkom

Betty Barclay Olsen

Briju

Bytom

Carrefour

Casino Men’s Fashion

CCC

Chleb z Pieca

Coccodrillo

Apteka Cosmedica

Cukiernia Grześ

Cyfrowy Polsat

Dealz

Deichmann

Diverse

Doner Kebab

Douglas

Elegancja

eSmoking World

Esotiq

Etiuda Travel

Evento

ExFashion

Fonny Funny

Fresh'N'Fast

FunkNSoul

Galeria Natural

H&M

Hair Design

Hebe

IceCafe

Inter-Styl

iOpen Salon Apple

IQOS

Kantor Borys

Kinderplaneta

Klucze

Komputronik

Książnica Polska

Kuguar

Kwiaciarnia

Martes Sport

Mary Style

Maxi Moda

Mały Robinson

Monnari

Myjnia

Neonail

New Yorker

Orange

Orsay

Pako Lorente Outlet Store

Pepco

Play

Rebel Electro

Ręczna Myjnia Samochodowa

Red Hot Chicken

Rossmann

RTV Euro AGD

Ryłko

Serwis komputerowy

Smyk

Świat Prasy

SWISS

T-Mobile

Textil Market

The Locked Room

Tifo

Tigon

Top Secret

Top Zoo

Trade Sport

Triumph

TUI

Vestus

Vision Express

Wojas

Xawer Moda Męska

Centrum Handlowe Europa II Plaza to miejsce, gdzie znajduje się ponad sto różnych sklepów, punktów usługowych oraz gastronomicznych. Wokół budynku znajduje się dogodny parking. C.H. Europa II Plaza Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota od godz. 10.00 do 20.00, niedziele od godz. 10.00 do 18.00

Adres: ul. Nawojowska 1 Nowy Sącz

Telefon kontaktowy: 18 4495100

E-mail: europasacz@europaplaza.com.pl

Lista sklepów: 4F - ODZIEŻ SPORTOWA

ALEKSANDRA – ODZIEŻ DAMSKA

AMBER – BIŻUTERIA SZTUCZNA

AMPER – LAMPY, PORCELANA

APTEKA

APTEKA POLNETCOM

ARENA GAMES

ART - REM – UPOMINKI (1001 DROBIAZGÓW)

ART. - REM II - TEKSTYLIA

ATELCOM

BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE

BESTA PLUS - ODZIEŻ DZIECIĘCA

BORYS – KANTOR

BURLESQUE

CENTRUM OBUWIA

CROPP – ODZIEŻ

CUKIERNIA SĄDECKA

CUKIERNIA SĄDECKA – KAWIARNIA

CUPICHA – JUBILER

CZERWONA STOPA - OBUWIE

DALIA - BIELIZNA

DEWOCJONALIA - ARTYKUŁY RELIGIJNE

DORATON – ODZIEŻ MĘSKA

DROGERIA NATURA

ECHO – ODZIEŻ DAMSKA

EMOZIONI – ODZIEŻ

EMPIK – PRASA, KSIĄŻKI, MULTIMEDIA, ART…

EURONET

EUROOPTYK – OPTYK

EVENTO - OBUWIE

GALERIA NATURAL

GALERIA NATURAL – HERBACIARNIA

GALERIA NATURALS – KOSMETYKI, UPOMINKI

GAMA - OBUWIE

GARDENIA – KWIACIARNIA

GATTA – BIELIZNA

GREENPOINT – ODZIEŻ

HOUSE – ODZIEŻ

IMPULS – ODZIEŻ DAMSKA

INSPIRED – ODZIEŻ

INTERMARCHE – HIPERMARKET

JUNIOR CLUB – ODZIEŻ DZIECIĘCA

JYSK – WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KASPER GALANTERIA

KERDO MODA MĘSKA

LUNA - ZABAWKI

MAGO – ODZIEŻ

MAŁOLATEK – ODZIEŻ DZIECIĘCA I CIĄŻOWA

MARTEX – ODZIEŻ DAMSKA

MAXBRA – BIELIZNA

MOHITO – ODZIEŻ

NATALIA - BIELIZNA

NATALIA STROJNA – ODZIEŻ DAMSKA

NEW MEN STYLE – ODZIEŻ MĘSKA

NOWOMODA – ODZIEŻ

PARADA – ODZIEŻ

PERFUMERIA BOB

PLAY - EMPIK

RAVINI - OBUWIE

RESERVED – ODZIEŻ

RG 512 – ODZIEŻ

ROZLEWNIA PERFUM – PERFUMERIA

RTV EURO AGD - SPRZĘT ELEKTRONICZNY

SAFIR – RESTAURACJA

SEZAM – JUBILER

SNC - ODZIEŻ

SOKOSFERA

SOLARIUM

SPORT BUT

STAMPS - ODZIEŻ

ŚWIAT PRASY – PRASA

T-MOBILE - AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

T-MOBILE - AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

TECHNICZEK – DORABIANIE KLUCZY

TEXAS CLUB - ODZIEŻ DAMSKA I MĘSKA

VANESSA ODZIEŻ DAMSKA XXL

VESTITO – ODZIEŻ MĘSKA

VOLCANO – ODZIEŻ

WISPOL - DROGERIA

WOJAS - OBUWIE

WRANGLER – ODZIEŻ

YUPS – ODZIEŻ

ZEGARMISTRZ

ZIAJA KOSMETYKI

Centrum Handlowe Gołąbkowice ma 25 tys. Mkw. Powierzchni całkowitej I kilkaset miejsc parkingowych. W obiekcie znajdują się sklepy z różnym asortymentem, punty usługowe oraz gastrononiczne. C.H. Gołąbkowice Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota od godz. 10.00 do 21.00, niedziele od godz. 10.00 do 20.00

Adres: ul. Prażmowskiego 11 Nowy Sącz

Telefon kontaktowy: 18 414 39 00

E-mail: biuro@golabkowice.pl Lista sklepów: NeoNail

50Style Outlet Store

ACTION

Apteka Gołąbkowice

BIEDRONKA

Butik Kawa & Style

Chiński Market

Chleb z pieca

Cukiernia Raj

Czerwona Stopa

Danish Design Outlet

Daris

DECATHLON - Zapraszamy wkrótce

DRUTEX S.A.

eSmokingWorld

FonMix

Gadżet - Elektronika i Hobby

Galeria Natural

Gorczańska Korona

Jajo Shop

KIK

KINDEREK

Komis samochodowy

Outlet Sport

Outlet Wojas

Pawo

Pepco

Rossmann

ROYAL

Szachownica

Top Press

Toy Planet

Young Reporter Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią.