GaszynChallenge podbija internet. O co chodzi w tym wyzwaniu? [WIDEO]

GaszynChallenge to akcja, którą zapoczątkował Marcin Topór z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie (woj. łódzkie). Polega ona na zrobieniu dziesięciu pompek i nominowaniu do tego zadania kolejnych osób czy jednostek straży pożarnej. Jeśli nominowane osoby podejmą wyzwanie, wpłacają minimum 5 zł na rzecz Wojtusia, jeśli tego nie zrobią to muszą wpłacić co najmniej 10 zł.