Gdzie na spacer do 36 km od Nowego Sącza. Pomysły spędzenie czasu w weekend 18 - 19 lutego

Ścieżki spacerowe w pobliżu Nowego Sącza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 36 km od Nowego Sącza, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Starosądecki Szlak Tischnerowski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,54 km

Czas trwania spaceru: 51 min.

Przewyższenia: 6 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m

Szlaki_Malopolski poleca trasę spacerowiczom z Nowego Sącza

Starosądecki Szlak Tischnerowski jest wyjątkową pamiątką po duchownym, który był związany z miejscowością Stary Sącz.

Ks. Józef Tischner zaczął studiować teologię w okresie komunizmu. Nie były to łatwe czasy, gdyż władze komunistyczne zlikwidowały wszystkie wydziały teologiczne oraz represjonowały duchownych. Mimo licznych trudności Tischner ukończył seminarium w Krakowie. W latach 70. ks. Józef Tischner zyskał sobie ogromną sympatię wiernych dzięki swojej inteligencji, otwartości i żartobliwości. W czasie jego wykładów i rekolekcji wszystkie sale i kościoły wypełniały się po brzegi. Potrafił dotrzeć do każdego i starał się utrzymywać kontakty ze wszystkimi środowiskami. Czynnie angażował się w działalność społeczną, w czym pomogły mu kontakty z członkami „Solidarności”. Działalność ks. Tischnera nie pozostała niezauważona – otrzymał wiele nagród, w tym Order Orła Białego.