Gdzie w Nowym Sączu wymienić opony na letnie? Te zakłady wulkanizacyjne polecają internauci. TOP 14 serwisów według opinii w Google

Kiedy wymienić opony na letnie?

Dlaczego ważna jest zmiana opon zimowych na letnie? Przy dodatnich temperaturach zimowa guma traci swoje właściwości i nie zapewnia takiego komfortu jazdy, jak i bezpieczeństwa, jak powinna. Letnia opona ma zupełnie inny bieżnik i wyprodukowana jest z innej mieszanki, która znacznie lepiej radzi sobie w cieplejszych warunkach. Gwarantuje większą przyczepność zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Do tego opony letnie optymalizują zużycie paliwa.

Eksperci branży motoryzacyjnej zalecają wymianę opon w zależności od sezonu. Pierwsze dni kalendarzowej wiosny, która rozpoczyna się 21 marca, to dobry czas na wymianę opon zimowych na letnie. Warunek jest jeden. Dobrze, żeby przez ostatnie dni temperatura utrzymywała się powyżej 7 stopni Celsjusza i nie spadała w kolejnych dniach.

Sprawdź, zanim pojedziesz wymienić opony

Zanim jednak wybierzemy się do wulkanizatora warto sprawdzić posiadane przez nas opony. Po kilku sezonach należy bowiem wymienić je na nowe lub używane z odpowiednim bieżnikiem. Nowe gumy mają od 6,5 do 8 milimetrów bieżnika. Według polskiego prawa, do jazdy dopuszczane są pojazdy, których opony mają minimum 1,6 milimetra bieżnika. Nie należy jednak przekraczać tej krytycznej wartości, bo jazda na takich oponach może skończyć się wypadkiem.