Gmina Chełmiec zachęca do szczepień przeciwko COVID-19. Wójt zaszczepił się już w maju

Panie wójcie, ponad 36 proc. mieszkańców gminy Chełmiec zaszczepiło się przeciwko COVID-19. To pana zdaniem dobry wynik, średni a może poniżej oczekiwań?

To zadowalająca liczba, bo w powiecie nowosądeckim jesteśmy na piątym miejscu.

W ilu miejscach na terenie gminy można się zaszczepić? Czy organizowali też państwo mobilne punkty szczepień?

Mamy cztery punkty w Chomranicach, Wielogłowach, Klęczanach i na Helenie. W maju organizowaliśmy również mobilny punkt szczepień przy sali gimnastycznej w Chełmcu. Wówczas jednodawkową szczepionką zaszczepiło się tysiąc osób, co uważam za duży sukces.



Co z osobami niepełnosprawnymi, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień?

Na terenie naszej gminy jest pracownik, który koordynuje szczepienie takich osób. Mamy wynajętą firmę przewozowa dla osób niepełnosprawnych.

Pan się zaszczepił?

Tak, dwiema dawkami szczepionki już w maju. Chciałem bezpiecznie i szybko poruszać się zagranicą bez robienia testów czy obowiązku kwarantanny. Od lat, podobnie jak moja cała rodzina, szczepię się na grypę i wiem, że to mi pomaga.