Gmina Piwniczna - Zdrój montuje kamery na leśnych szlakach. Z jakiego powodu?

Dariusz Chorużyk, burmistrz Piwnicznej Zdroju, wyjaśnia, że kamery zostały sfinansowane ze środków unijnych.

- Mam nadzieję, że przyczynią się do likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, a także zmobilizują turystów do większej dbałości o stan naszych szlaków, które należą do najpiękniejszych w całym regionie - mówi.

Kamery to nie jedyny sposób na walkę z zaśmiecaniem zielonych terenów w gminie. Corocznie władze dokupują kilkadziesiąt koszy na śmieci, które są umieszczane w różnych miejscach w gminie.

Z plagą śmiecenia w lasach stara się również walczyć Nadleśnictwo Piwniczna - Zdrój. Także i w tym przypadku ważną rolę w zmniejszaniu liczby śmieci na leśnych szlakach odgrywają kosze na odpadki i kontenery.

- Staramy się umieszczać kosze w najbardziej uczęszczanych przez turystów miejscach, w tym m.in. na szczycie góry Radziejowa - wyjaśnia Stanisław Michalik, nadleśniczy z Piwnicznej - Zdroju.