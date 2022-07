Góra Modyń, zwana Górą Zakochanych przyciąga turystów. Na Instagramie publikują zdjęcia i zachęcają do górskich wędrówek Alicja Fałek

Od minionych wakacji, kiedy to do użytku oddana została nowa wieża widokowa na Modyni, ten górski szczyt przyciąga turystów niczym magnes. Góra Zakochanych często pojawia się na zdjęciach użytkowników Instagrama. Ich fotografie wprost zachwycają i tylko zachęcają do wędrówki na ten jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego. Przekonajcie się sami i zobaczcie zdjęcia użytkowników Instagrama.