Inwestycje PKL w Krynicy-Zdroju za miliony. Nowa trasa narciarska i kolejka, która przewiezie 2400 osób na godzinę na Jaworzynie Krynickiej

- Wizerunkowo ta impreza na pewno zadziała na nasz region i stację. Przyciągnie też określoną grupę klientów, ale trudno póki co mówić czy będą to rodziny z dziećmi. Na pewno będzie to jednak dla nas świetny impuls do rozwoju i mam nadzieję, że dzięki temu iż podołamy organizacji zawodów, te będą odbywać się w Krynicy co roku – mówi "Gazecie Krakowskiej" Tomasz Pasieka, dyrektor ds. komercyjnych w KG Jaworzyna Krynicka S.A.