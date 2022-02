Jak wybrać żłobek i przedszkole? Rekrutacja do przedszkoli i żłobków

Bardzo dobrze, jeśli wśród znajomych mamy osoby posiadające dzieci w zbliżonym wieku do naszych, które mają już jakieś doświadczenia związane ze żłobkiem lub przedszkolem. Nie ma lepszego źródła informacji niż osoby, które sprawdziły coś na własnej skórze, dlatego warto poprosić ich o radę. Na pewno zwrócono uwagę, czy w żłobku dba się o wykwalifikowaną kadrę, czy jest to miejsce przyjazne dzieciom, starające się o harmonijny rozwój dzieci, zaspokojenie ich potrzeby ruchu, przytulenia, wreszcie - czynności higieniczne.

Z racji obowiązków zawodowych większość rodziców decyduje się na oddanie swojej pociechy do żłobka, a jeśli jest już starsze, do przedszkola. Jak wybrać odpowiednią placówkę? Na co zwracać uwagę przy wyborze?

Obserwacja dziecka to absolutna podstawa. Następnie trzeba przygotować sobie listę pytań i dokładnie przepytać osobę, która przedstawi Wasz potencjalny żłobek. Do takiego spotkania trzeba się dobrze przygotować. Dopytać, jak wygląda kwestia zaopatrzenia dziecka do żłobka (od ubranek, poprzez pieluszki jednorazowe i pościel).

Dziecko, które dosyć wcześnie rozpocznie przygodę ze żłobkiem, najczęściej bez większych kłopotów adaptuje się do przedszkola. Taki maluch wcześniej też nabiera odporności na drobnoustroje. Maluchy w żłobkach szybciej też uczą się życia w społeczności; obserwują siebie nawzajem w różnych sytuacjach. Jest to przydatne w pracy nad rozwojem dziecka.

Harmonijny rozwój dziecka jest dla rodziców bardzo ważny Pixabay

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję co do wyboru żłobka, warto skorzystać z dni adaptacyjnych. Jest to kilka dni, w których możemy towarzyszyć maluchowi w poznawaniu nowego miejsca i ludzi. Dzięki temu nie tylko dziecko łatwiej oswoi się z nową sytuacją, ale także my będziemy mieli szansę przekonać się, jakie podejście mają pracownicy do podopiecznych i w razie jakichkolwiek wątpliwości, zareagować.