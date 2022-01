Jaworzyna Krynicka/ Wierchomla. Narciarze ruszyli na stoki. Stacje zadbały o zjazdy i inne atrakcje dla gości [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

No i mamy ferie. To idealny czas, aby do woli korzystać ze śniegu oraz stoków narciarskich. Z takich miejsc słynie Sądecczyzna. Już w pierwszy weekend po rozpoczęciu zimowego wypoczynku mnóstwo turystów zjechało się na stoki w Wierchomli oraz na Jaworzynie. Wygląda na to, że podobnie jak w poprzednich latach przeżywać będą oblężenie W sobotnie słoneczne popołudnie tłumy narciarzy i miłośników białego szaleństwa korzystało ze zjazdów. Czekały tam na nich również inne ciekawe atrakcje.