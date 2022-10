Jerzy Schejbal wraca na Jesienny Festiwal Teatralny ze sztuką Yasminy Rezy „Życie: trzy wersje”

„W domu młodego małżeństwa odbywa się typowy dramat. Sześcioletni syn Soni (Natasza Leśniak) i Henryka (Piotr Ligienza) nie chce spać; wymyśla kolejne powody, aby skoncentrować na sobie uwagę. Ciastko, jabłko, bajka, całus na dobranoc… Zachowanie chłopca podnosi poziom emocji zapracowanych rodziców i staje się przyczyną ich kłótni dotyczącej metod wychowawczych. Głośną wymianę zdań przerywa dzwonek do drzwi… To państwo Finidori (Katarzyna Pakosinska i Jerzy Schejbal) przyszli z wizytą, o dzień za wcześnie. Chociaż młodzi małżonkowie nie są przygotowani na przyjęcie gości (pusta lodówka, domowy strój), to jednak nie mają wyboru, bo profesor Hubert Finidori jest naukowym autorytetem Henryka i to od niego zależy awans młodego astronoma. Na szczęście znajdują się jakieś przekąski i jest jeszcze wino, które z upływem czasu rozwiązuje języki. Może za bardzo…