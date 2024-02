Joanna Kulig w superprodukcji "Władcy przestworzy". Aktorka z Muszynki gra w serialu produkowanym przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa

Joanna Kulig Instagram/ Masters of The Air/Trailer

Joanna Kulig zagrała w najnowszym serialu "Władcy przestworzy", którego produkcja pochłonęła 250 mln dolarów. Akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej opowiada o załodze alianckiego bombowca 8. Armii Powietrznej. Serial ma 9 odcinków i jest emitowany na AppleTV+. Współtwórcami są Tom Hanks i Steven Spielberg.

Joanna Kulig w serialu "Władcy przestworzy"

Dokonania Joanny Kulig zasługują na podziw. Zdolna aktorka z Muszynki, miejscowości niedaleko Krynicy-Zdroju od jakiegoś czasu podbija świat kina. Docenili ją za oceanem a jej kariera nabiera rumieńców. Gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Teraz dołączyła do Amerykańskiej Akademii Filmowej i pokazała, jak wyglądają kulisy pracy przy nadchodzącej ceremonii wręczenia Oscarów. Sądeczanka będzie miała wpływ na to, kto dostanie statuetkę. Po tej informacji, która lotem błyskawicy obiegła świat okazało się, że Joannę można oglądać już w superprodukcji AppleTV+.

Polska gwiazda filmowa, znalazła się w obsadzie długo oczekiwanego serialu „Władcy przestworzy”. Ten zamyka wojenną trylogię rozpoczętą od serialu „Kompania braci” z 2001 roku. Choć rola Kulig nie jest duża, to ma wpływ na losy jednego z głównych bohaterów.

W produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Steven Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych.

Scenariusz serialu "Masters of The Air" ("Władcy przestworzy") jest oparty na autentycznych losach lotników 8. Armii Powietrznej USA. Dwóch głównych bohaterów serii major Gale Cleven (w tej roli wystąpił Austin Butler, znany między innymi z oskarowej roli Elvisa Presleya) oraz major John Egan (Callum Turner) pod koniec października 1943 roku trafiło do Stalagu Luft 3 Sagan. - Bohaterowie filmu są postaciami autentycznymi, majorowie Gale Cleven i John Egan faktycznie trafili do obozu i zostali ewakuowani w długim marszu.

Joanna Kulig z Muszynki do Los Angeles

Joanna Kulig urodziła się 24 czerwca 1982 roku w Krynicy. Od dziecka przejawiała zdolności artystyczne, lubiła śpiewać i występować na scenie. Dorastała u boku czwórki rodzeństwa. Jej tata grywał na weselach na klarnecie i jako drużba wymyślał na poczekaniu okolicznościowe rymowanki, z kolei siostry mamy pięknie śpiewały. Nic dziwnego, że i w jej rodzinie pojawiły się artystyczne talenty. Najpierw brat zaczął się uczyć w szkole muzycznej, a potem siostra dostała się na aktorskie studia do Krakowa.

Zaczynała karierę w "Szansie na sukces", a potem rozwijała swoje pasje do śpiewu i aktorstwa aż trafiła do Hollywood. Aktorka robi po prostu swoje. Gra i zarówno na scenie jak i w filmie jest znakomita. Zachwyca świeżością i onieśmiela widzów swoją słowiańską urodą.

Jej życie to nieustanna podróż. Najpierw z malutkiej Muszynki do Krakowa, potem do Warszawy, a teraz w cały świat: Paryż, Londyn, Los Angeles. Joanna jest dwukrotną laureatką Orła za drugoplanową rolę w filmie "Sponsoring" i za pierwszoplanową rolę w filmie "Zimna wojna", za który otrzymała także Europejską Nagrodę Filmową. Zagrała w wielu filmach i serialach podejmując się każdego wyzwania zawsze stając na wysokości zadania. W "Disco Polo", w debiucie Macieja Bochniaka (prywatnie męża aktorki) wcielała się w gwiazdę wspomnianej muzyki, u Patryka Vegi gra policjantkę w "Pitbullu. Niebezpiecznych kobietach". Widzowie pokochali ją za rolę Igi w telewizyjnym serialu "O mnie się nie martw".

Ma syna Jasia i męża reżysera

Na trzecim roku studiów Asia zagrała w filmie „Środa, czwartek rano”, poznała na planie swego rówieśnika – Maćka Bochniaka. Trzy lata później byli już po ślubie. Kiedy Joanna zamieszkała w Los Angeles, aby uczestniczyć w kampanii oscarowej „Zimnej wojny”, na świat przyszedł ich syn – Jasiu.

Wielkie zainteresowanie polską aktorką sprawiło, że z wszystkich stron zaczęły do niej napływać propozycje ciekawych występów. Joanna wybrała netfliksowy serial „The Eddy” i kilka tygodni po porodzie stanęła na planie w Paryżu. To był dla niej najtrudniejszy czas – musiała grać i w przerwach karmić malucha. Przetrwała go z pomocą najbliższych: męża, mamy i sióstr.

- Po zejściu z planu lubię pojechać gdzieś sama na dwa dni, żeby rola „zeszła” ze mnie. Dopiero potem wracam do domu. To pomaga. Oczywiście zależy, jaka jest rola i jakie są emocje. Czasem jednak lepiej samemu dojść do ładu z sobą. Zatrzymać ten pędzący pociąg – i dopiero wtedy wrócić do prawdziwego życia. Bo praca rządzi się innym rytmem, a rodzina – innym – tłumaczy w „Gazecie Krakowskiej”.

Dziś mały Jasiu podróżuje zazwyczaj ze swoimi rodzicami. Dlatego choć na stałe mieszka z nimi w Warszawie, chodził już do przedszkola w Santa Monica. Fundacja PSYstań dla zwierząt z Gorlic otworzyła szpital dla chorych i bezdomnych kotów. Dzisiaj leczy w nim pięciu pacjentów

