Klaudyna Nowak walczy z przemocą wobec kobiet. W jaki sposób?

Zdaniem młodej artystki, sztuka, w tym także fotografia, może odgrywać ważną rolę w uświadamianiu społeczeństwu rozmiarów i konsekwencji zjawiska przemocy.

- To bardzo poważny problem, niestety nie mówi się o nim tak dużo, jak na to zasługuje - mówi.

Rozmyślając nad tematem pracy semestralnej zdecydowała się poruszyć kwestię agresji wobec kobiet.

- Liczyłam się z różnymi reakcjami ze strony odbiorców, ale okazało się, że sporo osób poważnie potraktowało ten temat, co dało mi do myślenia i spowodowało, że chcę kontynuować to zagadnienie - opowiada.

Tym razem zamierza wziąć na warsztat problem mniej widocznej przemocy psychicznej oraz przemocy wobec mężczyzn.

- Zwykle to kobiety kojarzą się z ofiarami agresji, ale we współczesnym świecie mężczyźni także muszą zmierzyć się z tą kwestią - kontynuuje.