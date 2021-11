Kolejny krok w kierunku utworzenia jednostki wojskowej w Wojnarowej. Jest zgoda na sprzedaż działki

- Rada Gminy Korzenna wyraziła zgodę na sprzedaż gruntów wojsku, więc to, co należało do gminy, zostało już zrobione. Ostateczny ruch należy wyłącznie do wojska – komentuje Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna.

Grunty zostały wycenione przez biegłego, a ich wartość została obniżona o 23 procent. W praktyce oznacza to, że gdyby do transakcji doszło z zastosowaniem maksymalnej bonifikaty, to do gminnej kasy wpłynęłoby 14,5 mln zł.

- Radni podjęli formalnie dwie uchwały. Jedna dotyczyła zgody na zbycie nieruchomości w Wojnarowej, druga – bonifikaty. Potem można było podpisać protokół negocjacyjny z przedstawicielami wojska, którzy obecni byli podczas obrad. Otwiera on drogę do podpisania kontraktu i sprzedaży gruntów - dodaje Skowron.

Wcześniej wojskowi wielokrotnie wizytowali tereny planowane pod budowę jednostki. Dwa lata temu gen. Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej przyjechał na Sądecczyznę, by szukać miejsca dla nowej bazy wojskowej.