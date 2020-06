Kordian, Tomasz Kowal, Lachersi, a nawet prezydent Ludomir Handzel w Drużynie Kacpra Basty

Archiwum Kacpra Basty

Wystarczy zadeklarować 20 zł miesięcznie, aby znaleźć się w Drużynie Kacpra Basty. 15-latek z Nowego Sącza od ponad dwóch lat zmaga się z chorobą nowotworową kości i płuc. Aby żyć, musi przyjmować co miesiąc lek, którego cena to aż 12,6 tys. zł. Stąd na os. Dąbrówka zrodziła się nietypowa akcja pomocowa, do której zgłaszają się kolejni chętni.