Koronawirus - czy wiesz wszystko?

Jeżeli chcesz uniknąć zakażenia, chcesz ochronić siebie i swoich bliskich przed wirusem, który w wielu krajach zbiera śmiertelne żniwo, to koniecznie przestrzegaj reżimu sanitarnego i postępuj zgodnie z wytycznymi, jakie na daną chwilę przedstawiają władze państwowe. Gdy tylko zauważysz u siebie niepokojące objawy, to jak najszybciej zgłoś się do lekarza. Coraz większa liczba prywatnych placówek oferuje także możliwość wykonania komercyjnych testów na COVID-19.

Koronawirus SARS-CoV-2co to jest?

COVID-19choroba, która wywoływana jest po zakażeniu organizmu wirusem SARS-CoV-2. W wyniku jej rozwoju u niektórych osób dochodzi do zainfekowania układu oddechowego, który stopniowo staje się niewydolny, co ostatecznie może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Niektórzy przechodzą zakażenie praktycznie bez objawów, z kolei u innych przebieg tej choroby jest na tyle ostry, iż niezwłocznie muszą się znaleźć pod fachową opieką lekarza. Jeżeli ktoś cierpi na choroby przewlekłe, to ryzyko poważnych komplikacji wywołanych tym wirusem jest znacznie wyższe, niż u osób potencjalnie zdrowych. W jaki sposób można się zarazić wirusem SARS-CoV-2?

Jak rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2?

Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową. Oznacza to, iż jeżeli ktoś jest nosicielem wirusa i kaszlnie lub kichnie w pobliżu osoby zdrowej, to wówczas może dojść do transmisji wirusa. Szacuje się, iż od momentu zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów, które mogą świadczyć o chorobie, mija przeważnie pięć dni, choć w zależności od indywidualnego przypadku, okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Po kontakcie z osobą chorą niezbędna jest dwutygodniowa kwarantanna. Taki okres jest wystarczający do tego, by stwierdzić, czy doszło do zarażenia, czy też nie.

Jak chronić się przed zakażeniem?

Jak przy każdej chorobie, taki i przy COVID-19, najważniejsza jest odpowiednia profilaktyka, dzięki której można znacznie zmniejszyć ryzyko, iż dojdzie do zarażenia. Odpowiednie zabezpieczenie jest wymagane zwłaszcza w każdej sytuacji, w której dochodzi do bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Należy pamiętać, iż potencjalnie każdy może być nosicielem, bo zdecydowana większość osób przechodzi zakażenia bezobjawowo. Regularne i dokładne mycie rąk, zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i rękawiczek - to absolutne podstawy reżimu sanitarnego, dzięki któremu można zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Kiedy zgłosić się do lekarza rodzaje testów na koronawirusa

Pierwszym symptomem zakażenia może być wysoka gorączka. Gdy temperatura ciała przekroczy 38*, a do tego pojawi się męczący kaszel oraz uczucie duszności, to czym prędzej trzeba się skonsultować z lekarzem, najlepiej drogą telefoniczną, a poinstruuje on, jak się dalej zachowywać.

Dowiedz się więcej o rodzajach testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Warto mieć świadomość tego, iż na rynku dostępne są testy na koronowirusa różnego rodzaju. Testy serologiczne mają za zadanie wykryć przeciwciała, powstałe po kontakcie z wirusem. Ich obecność w organizmie może świadczyć o przebytej infekcji. Test metodą RT-PCR wykonywany jest między innymi w mobilnych punktach. Jest to test genetyczny, posiadający rekomendację WHO, który wykonuje się z materiału pobranego z wymazu z gardła. Dzięki niemu można wykryć obecność wirusa w organizmie. Jest jeszcze jedna metoda, a mianowicie, test kasetkowy (wariant badania serologicznego), który pozwala na identyfikacje przeciwciał we krwi.