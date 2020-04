Szkoły w całej Polsce z powodu epidemii koronawirusa są zamknięte, ale uczniowie nie mają wolnego. Dlaczego? Nauka odbywa się zdalnie, a nauczyciele kontaktują się z nimi korzystając z internetu. Wykorzystują dziennik elektroniczny, komunikatory społeczne, maile, a nawet platformy edukacyjne. Pomocną dłoń do sądeckich uczniów wyciągnął nawet prezydent Ludomir Handzel i we współpracy z nauczycielami stworzył „Korki od Prezydenta”, ze wsparciem dla uczniów klas ósmych i maturzystów. Zobaczcie jak wyglądają przykładowe zadania, które na co dzień rozwiązują uczniowie.