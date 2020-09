Koronawirus Nowy Sącz. Prezydent Handzel pisze do ministra zdrowia w sprawie tzw. „czerwonej strefy”

- Przygotowaliśmy mprezę, której jeszcze w Nowym Sączu nie było: 40 spektakli teatralnych i 14 koncertów. To co było dla mnie ważne – i do tej pory nieosiągalne - to transparentny system sprzedaży biletów – przygotowanych było dla Sądeczan 14 tysięcy wejściówek! Budżet imprezy przekracza 1,2 mln złotych, więc trudna decyzja musiała nadejść. Nie wyobrażam sobie by Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka czy Krzysztof Cugowski występowali przy pustej sali. Polityka jest nieprzewidywalna stąd podjąłem trudna decyzję o przełożeniu na rok następny Sądeckiej Jesieni Kulturalnej – zaznacza Ludomir Handzel.

Obecnie miasto Nowy Sącz obok powiatów limanowskiego i pajęczańskiego to jedyne tzw. czerwone strefy w Polsce, czyli miejsca, w których Ministerstwo Zdrowia nakłada dodatkowe obostrzenia. Ministerstwo Zdrowia co tydzień aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, to powiat trafia do tzw. czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.