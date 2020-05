Sytuacja związana z pandemią koronowirusa wywróciła nasz świat do góry nogami. Musieliśmy przyzwyczaić się do stania w długich kolejkach do sklepów, zamkniętych kościołów i pustych ulic. Z taka sytuacją zmagamy się już od dwóch miesięcy. Stopniowo znoszone są kolejne obostrzenia, ale jeszcze wciąż daleko do normalnego funkcjonowania. Zobaczcie zdjęcia wykonane w ostatnich tygodniach, tych chwil nie zapomnimy.