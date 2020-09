Koronawirus w Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce. Wprowadzono nauczanie zdalne, zakażona nauczycielka

Limanowski sanepid zlecił uczniom i nauczycielom, aby się obserwowali, a gdyby u kogoś wystąpiły objawy, to ta osoba powinna zgłosić się do lekarza rodzinnego. Jeżeli w tym czasie nie wystąpią objawy choroby COVID-19, to od poniedziałku, 14 września szkoła będzie już normalnie funkcjonować.

Limanowski sanepid postanowił poddać testom na koronawirusa 22 osoby. Wymazy pobrano we wtorek 1 września. W związku z tym w czterech placówkach rok szkolny rozpoczęto od zdalnego nauczania. W czwartek, 3 września, inspekcja oraz wójt Łukowicy poznali wyniki testów pedagogów.

- We wszystkich szkołach wracamy do stacjonarnego nauczania. U nauczycieli od których pobrano wymazy we wtorek, został potwierdzony jeden przypadek - informuje Bogdan Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. - Po rozmowach z dyrektorami i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Limanowej zapadła decyzja o powrocie do tak długo wyczekiwanego nauczania stacjonarnego.

Nauczyciel, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przebywa w izolacji, a jego najbliżsi na kwarantannie.