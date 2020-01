Korzenna. Oficjalne otwarcie klubu seniora w Siedlcach

- Gratuluję tej inicjatywy i życzę wszystkim seniorom, by się w działalność klubu angażowali, a grono uczestników powiększało się – mówił ks. Jan Bajor, proboszcz parafii w Siedlcach.

– W szczególności cenię sobie zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, które są prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Poza tym sama możliwość spotkania się z innymi ludźmi to wystarczający powód, by z oferty korzystać – komentuje jedna z uczestniczek.

Uruchomienie Klubu Seniora w Siedlcach to efekt starań gminy o dofinansowanie z budżetu państwa. W ubiegłym roku przystąpiono do adaptacji pomieszczeń w domu kultury w Siedlcach, a z końcem roku prace były już ukończone. Jak dotąd chęć udziału w zajęciach zadeklarowało siedemnaście osób. Członkowie klubu seniora nie kryli radości.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami z klubu mogą korzystać osoby w wieku od 60 lat, które nie są aktywne zawodowo. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 20. Uczestnicy mogą korzystać m.in. z zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, czy kulturalno-oświatowych. W ofercie są m.in. zajęcia z tańca i śpiewu, zabiegi fizjoterapeutyczne, gry stolikowe, wyjazdy do kina i na basen, a także spotkania okolicznościowe np. w tłusty czwartek, w ramach tzw. ostatków, czy spotkania opłatkowe.