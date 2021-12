Krynica-Zdrój. Zima w uzdrowisku zachwyca, śnieg sypie cały czas. Biały puch przykrył uzdrowisko, gdzieniegdzie przebijają się lampki

Małopolska zyska nowe uzdrowiska, Muszyna będzie w tej kwestii ewenementem na skalę Europy. Status uzdrowiska w końcu otrzyma Tylicz

Dwa obszary na terenie uzdrowiska Muszyna-Złockie spełniają przesłanki, by wyodrębnić je jako autonomiczne uzdrowiska. To Muszyna i Złockie. "To tylko...