Łącko/Łukowica. Jeżdżą przez zamknięty most, bo ktoś usunął zabezpieczenia. Mieszkańcy domagają się nowego.Jego budowa to kwestia kilku lat

Wskutek wypadku doszło do naruszenia mostu. Samochód roztrzaskał się o metalowe podpory, uszkodził je tak poważnie, że trzeba było zamknąć dla ruchu przeprawę łączący nie tylko dwie wioski, Czarny Potok i Jadamwolę, ale także dwie gminy Łącko i Łukowica, a nawet dwa powiaty: nowosądecki i limanowski. Potem konstrukcję dodatkowo naruszyła niepozorna rzeka, która nabrała mocy po ulewach. Most został zamknięty dla ruchu. Wtedy też o jego zabezpieczenie apelowali strażacy, bo ciągle dochodziło tam do niebezpiecznych zdarzeń.