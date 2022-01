Limanowa. Limanowski fotograf sławny na całym świecie. Został doceniony za najlepsze zdjęcie ślubne 2021 roku [ZDJĘCIA]

Grupa Lookslikefilm zrzesza fotografujących artystów z całego świata. Publikują tam swoje prace, a autorzy tych z nich, które zyskują największą popularność wśród obserwatorów raz w roku są wybierani do rankingu najlepszych fotografów. Choć Paweł nie publikował tam zbyt wielu swoich fotografii, to serce internautów skradło ujęcie przedstawiające parę młodą u podnóża góry.

- 2021 to był rok bardzo zwariowany dla fotografa ślubnego. Opóźniony początek sezonu, kumulacja przeniesionych ślubów w okresie letnim i brak czasu na obróbkę w sezonie. Pomimo tych trudności i bardzo małej aktywności w mediach społecznościowych drugi rok z rzędu udało się zdobyć tytuł "LOOKSLIKE FILM ARTIST OF THE YEAR - BEST WEDDING PHOTOGRAPHER”. Wyróżnionych zostało 55 fotografów z całego świata. Jest mi mega miło, że znów udało się znaleźć w tym gronie. Największe podziękowania chciałem złożyć moim parom, które obdarzyły mnie swoim zaufaniem! To dzięki Wam udało się odnieść kolejny sukces - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Paweł Mucha.