Limanowszczyzna. Maleńka Zuzia przeszła operację, guz został usunięty wraz z nerką. Trwa walka o powrót do zdrowia dwulatki [ZDJĘCIA]

Rodzicie Zuzi od miesiąca żyją w strachu i drżą o zdrowie i życie córeczki. Kiedy usłyszeli diagnozę ich świat się zawalił, nie mogli zrozumieć dlaczego coś tak strasznego spotkało tak maleńką istotę. Zuzia była pełna energii, radości, szczęścia. Wszędzie było jej pełno, a uśmiechem zarażała wszystkich wokoło, teraz dochodzi do siebie po poważnej operacji.

- Emocje sięgnęły zenitu, płacz, żal i niedowierzanie dlaczego to przytrafiło się akurat nam i naszej córeczce, a jednocześnie wiara, że może to pomyłka - mówi pani Paulina, mama Zuzi.

Zaczęło się od kaszlu. Rodzice zabrali dziewczynkę do lekarza rodzinnego, który po osłuchaniu stwierdził, że jest czysto na płucach i kontrolnie zbadał również brzuszek. Powiedział, że wątroba jest powiększona i zlecił USG. Następnego w Krakowie 2-latce wykonano badanie, w którego trakcie lekarka stwierdziła, że wątroba zasłania nerkę i być może jest to guz.

Niestety w tym przypadku diagnoza była trafiona, rodzice nie mogli się poddać tylko szybko działać i walczyć o życie córeczki.

Najczarniejszy scenariusz potwierdził się Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcy w Krakowie. Czekają na przyjęcie Zuzia- wulkan energii biegała po korytarzu nie wyglądała jakby za kilkanaście dni miała trafić na stół operacyjny. Rodzicie wciąż mieli nadzieję na to, że to tylko pomyłka i razem szczęśliwie wrócą do domu.