Lokale wyborcze w Nowym Sączu. Gdzie w niedzielę oddamy głos na prezydenta? [LISTA]

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca. Głosowanie rozpocznie się o godz. 7 i potrwa do godz. 21. Będziemy wybierać spośród 11 kandydatów, którymi są: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witowski oraz Stanisław Żółtek.

Mieszkańcy Nowego Sącza, którzy nie zdecydowali się na głosowanie korespondencyjne, będą musieli udać się do lokalu wyborczego. Na terenie miasta są 53. lokale wyborcze. Do każdego przypisany jest obwód głosowania. Do którego lokalu powinniśmy się wybrać, zleży od naszego miejsca zamieszkania, chyba że dopisaliśmy się do listy wyborców w innym obwodzie.

Lokale wyborcze w Nowym Sączu:

1. Świetlica Osiedlowa, ul. Starowiejska 2, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Dunikowskiego, Gazdowska, gen. Józefa Gizy, św. Heleny, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krakowska od nr 17 do końca nieparzyste, Lachów Sądeckich, Modrzewiowa, Janusza Meissnera, gen. Stanisława Maczka, Pastwiska, Ojca Stanisława Papczyńskiego, Papieska, Rzeźbiarska, Starowiejska, ks. Piotra Ściegiennego, Stanisława Witkacego

2. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Heleny, ul. Św. Heleny 44, 33-300 Nowy Sącz, gramice: ul. Teodora Axentowicza, Stefana Banacha, Całkowa, Chełmiecka, Czeremchowa, Romana Dmowskiego, Dunajcowa, Jagodowa, Kosmonautów, Krakowska od nr 22 do końca parzyste, Malutka, Miła, Marcinkowicka, Opłotki, Prosta, Pilotów, gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Szewska, Urocza, Widok, Wiejska, Zabawa

3. Zespół Szkół Nr 4, ul. św. Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Bóżnicza, Bulwar Narwiku, Antoniego Dunajewskiego, św. Ducha, Franciszkańska, Klementyny Hoffmanowej, Grybowska, Berka Joselewicza, Jagiellońska od nr 1 do nr 15 nieparzyste i od nr 2 do nr 8 parzyste, Kazimierza Wielkiego, Legionów, Lwowska od nr 1 do nr 15 nieparzyste i od nr 2 do nr 24 parzyste, Pijarska, Piastowska, Rynek, Mieczysława Romanowskiego, Piotra Skargi, Jana III Sobieskiego od nr 2 do nr 14a parzyste i od nr 1 do nr 9 nieparzyste, Jerzego Tymowskiego, Wazów, Wąska, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Świętej Małgorzaty, pl. Zamkowy, pl. Kolegiacki, pl. 3 Maja, pl. Słowackiego

4. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Długosza 2, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Stefana Czarnieckiego, Jana Długosza od nr 1 do nr 25 nieparzyste i od nr 2 do nr 14 parzyste, Jagiellońska od nr 17 do nr 37 nieparzyste i od nr 10 do nr 50 parzyste, Tadeusza Kościuszki od nr 7 do nr 19 nieparzyste i od nr 10 do nr 34 parzyste, Stanisława Konarskiego, Mikołaja Kopernika, Teofila Lenartowicza, Adama Mickiewicza od nr 3 do końca nieparzyste i od nr 4 do końca parzyste, Jana Matejki od nr 3 do nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 38 parzyste, Gabriela Narutowicza, Szwedzka, ks. Jana Sygańskiego, Jana III Sobieskiego od nr 11 do nr 13 nieparzyste i od nr 16 do nr 24 parzyste, Wałowa, Wąsowiczów, pl. św. Kazimierza

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Konopnickiej, ul. Stefana Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Jana Długosza od nr 27 do nr 73 nieparzyste i od nr 16 do nr 70 parzyste, Grodzka od nr 1 do nr 41 nieparzyste, Jagiellońska od nr 39 do nr 73 nieparzyste i od nr 52 do nr 84 parzyste, Jana Matejki od nr 47 do nr 79 nieparzyste i od nr 40 do nr 52 parzyste, Szczęsnego Morawskiego, Młyńska od nr 1 do końca nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, Rajska, Stanisława Staszica, Śniadeckich, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego, Aleje Wolności, pl. gen. Henryka Dąbrowskiego

6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Ariańska, Władysława Bandurskiego od nr 21 do nr 29 nieparzyste i od nr 26 do nr 30 parzyste, Dojazdowa, Flisaków, gen. Andrzeja Galicy, Bartosza Głowackiego od nr 13 do nr 31 nieparzyste i od nr 22 do nr 40 parzyste, Władysława Hasiora, Inwalidów Wojennych, Stefana Jarosza, gen. Franciszka Kleeberga, Michała Ogińskiego, Podgórska od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 6 parzyste, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Rybacka, Targowa, Tarnowska od nr 1 do nr 73 nieparzyste i od nr 2 do nr 86 parzyste, Warzywna, Wincentego Witosa, Zdrojowa od nr 1 do nr 123 nieparzyste i od nr 2 do nr 114 parzyste

7. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Władysława Bandurskiego od nr 1 do nr 19 nieparzyste i od nr 2 do nr 24 parzyste, Bartosza Głowackiego od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 20 parzyste, Zenona Klemensiewicza, Ignacego Kraszewskiego, Hugo Kołłątaja od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 8 parzyste, Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 85 nieparzyste, Młodzieżowa, Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego od nr 1 do nr 53 nieparzyste i od nr 4 do nr 44 parzyste, Racławicka od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, Eugeniusza Romera, Różana, Na Rurach, Szkolna, Bogdana Zaleskiego

8. Osiedlowy Dom Kultury, ul. Hugo Kołłątaja 13, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Czarna, gen. Józefa Dwernickiego, Gwardyjska, Krańcowa, Kosynierów, Jana Kochanowskiego od nr 2 do nr 36 parzyste, Hugo Kołłątaja od nr 11 do nr 25 nieparzyste i od nr 12 do nr 34 parzyste, Lwowska od nr 17 do nr 67 nieparzyste i od nr 26 do nr 76 parzyste, Ignacego Paderewskiego od nr 46 do nr 68 parzyste, Polna, Rzeczna, Stara, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliana Tuwima, gen. Józefa Wybickiego, Zacisze, Zakamienica, Żywiecka od nr 1 do nr 41 nieparzyste i od nr 4 do nr 46 parzyste

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Brodowska, Włodzimierza Godka, gen. Józefa Hallera, Jana Kochanowskiego od nr 38 do nr 78 parzyste, Kurierów Sądeckich, Nad Łubinką, Ignacego Paderewskiego od nr 55 do nr 75 nieparzyste, Podgórska od nr 9 do nr 53 nieparzyste i od nr 8 do nr 50 parzyste, Polskiego Czerwonego Krzyża, Racławicka od nr 9 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste, gen. Władysława Sikorskiego, Romana Sichrawy, Henryka Stamirskiego, Wierzbowa, Mariusza Zaruskiego, Żywiecka od nr 43 do końca nieparzyste i od nr 48 do końca parzyste

10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Władysława Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Barska lewa strona od nr 1 do końca nieparzyste i prawa strona od nr 16 do końca parzyste, Cicha, Grabowa, Librantowska, Naściszowska, Ignacego Paderewskiego od nr 70 do końca parzyste i od nr 77 do końca nieparzyste, Janusza Pieczkowskiego

11. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Tarnowska 109, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Bobkowska, Brzozowa, Cisowa, Dożynkowa, Gajowa, Korczynowa, Leszczynowa, Lipowa, Łowiecka, Myśliwska, Sadownicza, Sosnowa, Tarnowska od nr 75 do końca nieparzyste i od nr 88 do końca parzyste, Wielopolanka, Wiklinowa, Wiśniowa, Zabełecka, Zdrojowa od nr 125 do końca nieparzyste i od nr 116 do końca parzyste

12. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Władysława Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Partyzantów, Aleje mjr. Henryka Sucharskiego od nr 2 do nr 42 parzyste i od nr 1 do nr 7 nieparzyste

13. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Władysława Broniewskiego 5, 33-300 Nowy , granice: ul. mjr. "Hubala"

14. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Władysława Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. gen. Władysława Andersa, Barska prawa strona od nr 2 do nr 14 parzyste, Lwowska od nr 69 do nr 95 nieparzyste, gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka", Samotna, Leonida Teligi

15. Przedszkole "Jaś i Małgosia", ul. Władysława Broniewskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Władysława Broniewskiego

16. Osiedlowy Klub Kultury "Bajka", ul. Westerplatte 23, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Batalionów Chłopskich, Lwowska od nr 97 do nr 129 nieparzyste, Westerplatte

17. Przedszkole Nr 18, Aleje mjr. Henryka Sucharskiego 56, 33-300 Nowy Sącz, granice: Aleje mjr. Henryka Sucharskiego od nr 44 do końca parzyste i od nr 9 do końca nieparzyste

18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Beskidzka, Brenerów, Chruślicka, Gwiaździsta, Jodłowa, Jasna, Księżycowa, Leśna, Miodowa, Cypriana Kamila Norwida, Feliksa Nowowiejskiego, Piątkowska, Promienna, Rodziny Stobieckich, Świt, Tęczowa

19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Lwowska od nr 131 do końca nieparzyste i od nr 108 do końca parzyste

20. Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Armii Krajowej, gen. Wieniawy-Długoszowskiego od nr 1 do nr 83 nieparzyste i od nr 2 do nr 84 parzyste, Jamnicka od nr 1 do nr 75 nieparzyste, płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego

21. Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Akacjowa, gen. Emila Fieldorfa "Nila", Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Harcerska, Jaśminowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Lwowska od nr 80 do nr 106 parzyste, Heleny Modrzejewskiej, Nadbrzeżna, Władysława Reymonta, Topolowa, Szarych Szeregów, Jana Wiktora

22. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. gen. Wieniawy Długoszowskiego 126, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Botaniczna, gen. Wieniawy Długoszowskiego od nr 86 do końca parzyste i od nr 85 do końca nieparzyste, Falkowska, Halna, Jamnicka od nr 77 do końca i numery parzyste, Kolorowa, Na Potokach, Obłazy, Podwale, Wrzosowa, Ziołowa

23. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Husarska, Fabryczna, Klasztorna, Kowalska, Młyńska od nr 12 do końca ulicy parzyste, Bronisława Pierackiego, Jana Kilińskiego, Królowej Jadwigi od nr 33 do nr 67 nieparzyste, Tadeusza Rejtana, Rzemieślnicza, Stolarska, Emilii Plater, pl. Kuźnice

24. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Edmunda Ciećkiewicza, Królowej Jadwigi od nr 2 do końca parzyste, Jacka Malczewskiego, Nawojowska od nr 29 do nr 37 nieparzyste, Spokojna, Henryka Siemiradzkiego, Marii Konopnickiej

25. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Zofii Darowskiej, ks. Władysława Gurgacza, Józefa Konrada Korzeniowskiego, Józefa Poniatowskiego, Józefa Poniatowskiego Boczna, Karola Szymanowskiego, Jeremiego Wiśniowieckiego od nr 10 do nr 42 parzyste i od nr 13 do nr 45 nieparzyste, Henryka Wieniawskiego

26. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Królowej Jadwigi od nr 19 do nr 31 nieparzyste, Nawojowska od nr 1 do nr 27 nieparzyste

27. Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. 1 Brygady bloki nr 20 i 22, Browarna, Rokitniańczyków, św. Rity

28. Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. 1 Brygady od nr 2 do nr 102 parzyste z wyjątkiem bloków nr 20 i 22

29. Stowarzyszenie "Nadzieja", ul. Jana Freislera 10, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Konstantego Klemensa Gucwy, Jana Freislera z wyjątkiem bloków nr 1 i 4, Gorzkowska, Piotra Kosińskiego, Jana Krokowskiego, Magazynowa, prof. Romualda Reguły blok nr 7, Romana Stramki, Romualda Traugutta blok nr 42, Jeremiego Wiśniowieckiego od nr 44 do końca parzyste i od nr 47 do końca nieparzyste, Aleje Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 13 nieparzyste i od nr 2 do nr 96 parzyste

30. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. 29 Listopada 22, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. gen. Józefa Chłopickiego, Antoniego Jeziorańskiego, Rafała Krajewskiego, gen. Józefa Kustronia, Leopolda Kwiatkowskiego, Waleriana Łukasińskiego, Nawojowska od nr 39 do nr 163 nieparzyste i od nr 56 do nr 162 parzyste, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Romualda Traugutta z wyjątkiem bloków nr 35, 37, 39, 42, Józefa Toczyskiego, gen. Lucjana Żeligowskiego, Romana Żulińskiego

31. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. 29 Listopada 22, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Bielowicka od nr 1 do nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste, Marcina Borelowskiego, Ceglana, Bronisława Czecha, Karola Chodkiewicza, gen. Henryka Dembińskiego, Graniczna, Grunwaldzka od nr 167 do nr 195 nieparzyste i od nr 176 do nr 194 parzyste, Wojciecha Kossaka, Janusza Kusocińskiego od nr 13 do końca nieparzyste i od nr 2 do końca parzyste, Lechicka, 29 Listopada od nr 1 do końca nieparzyste, Łącznik od nr 1 do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 24 parzyste, Heleny Marusarzówny, gen. Józefa Sowińskiego, Stanisława Szczepanowskiego, Stanisława Wigury, Stanisława Wyspiańskiego, Franciszka Żwirki

32. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. 29 Listopada 22, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Janusza Kusocińskiego od nr 1 do nr 11 nieparzyste, 29 Listopada od nr 2 do końca parzyste

33. Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Kamila Baczyńskiego, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Marii Dąbrowskiej, Ignacego Domeyki, Gorczańska od nr 49 do końca nieparzyste i od nr 56 do końca parzyste, Górki Zawadzkie od nr 1 do końca nieparzyste i od nr 2 do nr 116 parzyste, Kręta od nr 2 do końca parzyste i od nr 1 do nr 13 nieparzyste, Mała Góra, Nawojowska od nr 229 do końca nieparzyste i od nr 248 do końca parzyste, Bolesława Prusa od nr 71 do nr 159 nieparzyste i od nr 84 do nr 170 parzyste, Ksawerego Pruszyńskiego, Sportowa, Michała Siedleckiego, Wczasowa, Wypoczynkowa

34. Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Nawojowska 213, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Bielowicka od nr 30 do końca parzyste i od nr 47 do końca nieparzyste, Brzeziny, Grunwaldzka od nr 197 do końca nieparzyste i od nr 196 do końca parzyste, Juranda od nr 1 do nr 31 nieparzyste i od nr 2 do nr 26 parzyste, Jastrzębia, Kamienna, Łącznik od nr 35 do końca nieparzyste i od nr 26 do końca parzyste, Kornela Makuszyńskiego, płk. Stanisława Mireckiego, Zofii Nałkowskiej, Nawojowska od nr 165 do nr 227 nieparzyste i od nr 164 do nr 246 parzyste, Elizy Orzeszkowej, Osiedlowa, Pienińska, Bolesława Prusa od nr 1 do nr 69 nieparzyste i od nr 2 do nr 82 parzyste, ks. Mieczysława Raczkowskiego, Marii Ritter, Starodworska, Mieczysława Szurmiaka, por. Andrzeja Szymańskiego, Leona Wyczółkowskiego, Porucznika Tadeusza Ryby, Aleje Józefa Piłsudskiego od nr 15 do końca nieparzyste i od nr 98 do końca parzyste

35. Siedziba Zarządów Osiedli "Gorzków" i "Wojska Polskiego", ul. Jana Freislera 4a, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. 1 Brygady numery nieparzyste, Jana Freislera bloki nr 1 i 4, prof. Juliana Lambora, prof. Romualda Reguły z wyjątkiem bloku nr 7, Romualda Traugutta bloki nr 35, 37 i 39

36. Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych, ul. Bolesława Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Ignacego Krasickiego, Kolejowa od nr 2 do nr 28 parzyste, Bolesława Limanowskiego, Nawojowska od nr 26 do nr 44 parzyste, Mikołaja Reja od nr 1 do nr 25 nieparzyste i od nr 2 do nr 20 parzyste, Ludwika Zamenhofa, Aleje Stefana Batorego nr 81

37. Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 15, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Ignacego Daszyńskiego, Aleksandra Fredry, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Grodzka od nr 26 do końca parzyste, Ludwika Małeckiego, Nawojowska od nr 2 do nr 24 parzyste, Mikołaja Reja od nr 22 do końca parzyste i od nr 27 do końca nieparzyste, Ludwika Solskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Aleje Stefana Batorego od nr 51 do nr 79 nieparzyste

38. Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Aleje Stefana Batorego 76, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Norberta Barlickiego, Leona Bilińskiego, Grodzka od nr 14 do nr 24 parzyste, Kolejowa od nr 30 do końca parzyste, Lubomirskich, 1 Maja, Zygmunta Marka, Mieczysława Niedziałkowskiego, 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, Narcyza Wiatra, hr. Maurycego Zamoyskiego, Zygmuntowska, Aleje Stefana Batorego od nr 44 do nr 96 parzyste

39. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Podhalańska 7, 33-300 Nowy Sącz , granice: ul. Grodzka od nr 2 do nr 12 parzyste, Podhalańska, Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 63 nieparzyste i od nr 2 do nr 66 parzyste, Józefa Szujskiego, pl. Zygmunta Krasińskiego

40. Świetlica "Sądeckich Wodociągów", ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Władysława Barbackiego od nr 1 do nr 101 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste, Władysława Łokietka, Adama Mickiewicza nr 1 i 2, Ogrodowa od nr 1 do nr 103 nieparzyste i od nr 2 do końca parzyste, Parkowa, Wincentego Pola, Strzelecka, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Wiosenna, Jadwigi Wolskiej, Żeglarska, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 5 nieparzyste i od nr 2 do nr 8 parzyste

41. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grzegorza Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Adama Asnyka, Fryderyka Chopina, Artura Grottgera, Grunwaldzka od nr 1 do nr 165 nieparzyste i od nr 2 do nr 174 parzyste, Józefa Kapuścińskiego, Jana Kasprowicza, Nowy Świat, Jana Pawła II, Orawska, Piękna, Marii Rodziewiczówny, Feliksa Rapfa, Spiska, Słoneczna, Tartaczna, Stefana Turskiego, Seweryna Udzieli, Zawiszy Czarnego, Zielona, dr Juliana Smolika

42. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grzegorza Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Tytusa Chałubińskiego, Czereśniowa, Grunwaldzka Boczna, mjr. Jerzego Iszkowskiego, 5 Kresowej, Mieczysława Karłowicza, Janusza Korczaka, Stefana Okrzei, Władysława Orkana, Grzegorza Piramowicza, Podmłynie, Rycerska, Jana Sabały, Wita Stwosza, Tłoki, Józefa Warszewicza, Węgierska od nr 1 do nr 79 nieparzyste i od nr 2 do nr 92 parzyste

43. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Grzegorza Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Bohaterów Orła Białego od nr 1 do nr 97 nieparzyste i od nr 2 do nr 76 parzyste, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Henryka Dobrzańskiego, Piotra Krzykalskiego, Władysława Lisa, Mieszka I, Ostra, Przesmyk, Podbielowska od nr 1 do nr 43 nieparzyste i od nr 2 do nr 52 parzyste, Ruczaj od nr 2 do nr 40 parzyste i od nr 1 do nr 41a nieparzyste, Skalna, Trzy Domki, Węgierska od nr 81 do nr 233 nieparzyste i od nr 94 do nr 186 parzyste), Zakole, Zagościniec, Zyndrama, Zalesie, Świętego Rocha

44. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Biegonicka, Bohaterów Lenino, Bohaterów Monte Cassino, Ceramiczna, Elektrodowa, Gospodarska, Karola Olszewskiego, Popradzka, Powstańców Warszawy, por. Stanisława Pajora, Siewna, Sędziwoja, Słowacka, ks. Karola Szymaszka, Towarowa, Rudolfa Weigla, Winna Góra, Węgierska od nr 235 do końca nieparzyste i od nr 188 do końca parzyste, Zakładników

45. Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Mała Poręba 57, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Bohaterów Orła Białego od nr 99 do końca nieparzyste i od nr 78 do końca parzyste, Bystrzycka, Gorczańska od nr 1 do nr 47 nieparzyste i od nr 2 do nr 54 parzyste, Górki Zawadzkie od nr 118 do końca parzyste, Jaworzyńska, Juranda od nr 33 do końca nieparzyste i od nr 28 do końca parzyste, Kręta od nr 15 do końca nieparzyste, Majdan, Makowicka, Mizgałów, Mała Poręba, Podbielowska od nr 45 do końca nieparzyste i od nr 54 do końca parzyste, Ruchu Ludowego, Ruczaj od nr 43 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Sołecka, Stadnickich, Zagranicznik

46. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Henryka Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Krótka, św. Kunegundy, Henryka Sienkiewicza od nr 65 do końca nieparzyste i od nr 68 do końca parzyste, Tatrzańska, Ludwika Waryńskiego, Źródlana

47. Spółdzielnia Mieszkaniowa "BESKID", ul. Bogusławy Agaty Konstanty 12A, 33-300 Nowy Sącz, granice: ul. Władysława Barbackiego od nr 103 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, gen. Józefa Bema, Boya-Żeleńskiego, Tadeusza Czackiego, Witolda Gombrowicza, Bogusławy Agaty Konstanty, Ogrodowa od nr 105 do końca nieparzyste, Stanisława Pigonia, Kazimierza Pułaskiego, Radziecka, Stroma, Wacława II, Wrześniowska

48. Dom Pomocy Społecznej, ul. Emilii Plater 20, 33-300 Nowy Sącz

49. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz

50. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz

51. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

52. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz

53. Zakład Karny, ul. Pijarska 1, 33-300 Nowy Sącz1.