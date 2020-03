Sądeczanie stoją w kolejkach do banków i bankomatów, żeby wybrać pieniądze. W Nowym Sączu jest to widoczne przy wielu oddziałach. Ludzie ustawiają się w kolejkach do banków, a te proszą, by sprawy załatwiać online. Zachęcają też, by zamiast wizyty w oddziale skorzystać z dostępnych bankomatów. Sądeczanie stosują się do zaleceń.