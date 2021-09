Maffasion zaprosiła Gabrielę Jurczak do sesji zdjęciowej. Piękna sądeczanka w ubraniach marki Eppram NIKE

Gabriela Jurczak z Nowego Sącza wzięła udział w sesji zdjęciowej dla marki Eppram. To wspólne dzieło jednej z najpopularniejszych polskich influencerek, blogerek modowych Julii Kuczyńksiej znanej jako Maffashion i projektantki Lany Nguyen. Do modeli Eppram przekonały się już światowe influencerki z Kourtney Kardashian. To już kolejny sukces na koncie Sądeczanki.