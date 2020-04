Majówka 2020. Gdzie wybrać się na wycieczkę na Sądecczyźnie?

Nowy Sącz. Radni przywrócili dopłaty do wody i ścieków. Prezydent zamierza zaskarżyć uchwałę

Sądeccy radni zdecydowali o przywróceniu dopłat do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków. Projekt uchwały przygotował klub PiS Wybieram Nowy Sącz i to jego członkowie zadecydowali, że do spółki Sądeckie Wodociągi trafią pieniądze z miejskiego budżetu. Dopłaty do taryfy obowiązyw...