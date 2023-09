Małopolanie w nowym programie Mateusza Gesslera. Katarzyna i Mirosław Wikar w show „Para do gara. Ona mówi, on gotuje”

„Para do gara. Ona mówi, on gotuje” to nowy program kulinarny, którego gospodarzem jest Mateusz Gessler – znakomity kucharz, restaurator, autor książek i juror programów kulinarnych. W każdym z odcinków w konkursowe szranki stają trzy pary. Prowadzący zapoznaje panie z przepisem swojego autorstwa, a te muszą go jak najlepiej zapamiętać. Nie mogą bowiem robić notatek. Za gotowanie biorą się natomiast panowie. Muszą dokładnie słuchać partnerek, bo to one nimi kierują na odległość. I to one poznały przepis na danie z kuchni Mateusza Gesslera.

Gotowanie odbywa się w trzech kuchniach - żółtej, niebieskiej i czerwonej. Każdy z mężczyzn musi przygotować danie w określonym czasie i sprawić, by było jak najbliższe oryginału. Panie poczynania swoich partnerów obserwują na ekranie, a wskazówki i polecenia wydają przez zestaw słuchawkowy. Oceny i punktacji gotowych potraw uczestniczki dokonają podczas degustacji z zasłoniętymi oczami, a na koniec swoje punkty przyznaje także Mateusz Gessler.