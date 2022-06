Małopolska ma nowe uzdrowisko w miejscowości Złockie. Na terenie gminy Muszyna są teraz aż trzy kurorty. To ewenement na skalę Europy Joanna Mrozek

Mofeta im. prof. Henryka Sidzińskiego znajduje się na granicy wsi Jastrzębik i Złockie, na dnie Złockiego Potoku, tuż przy szosie. To największą i najwydajniejsza mofeta w Polsce pod względem ilości wydobywającego się gazu. To jedna z atrakcji nowego uzdrowiska Artur Królikowski Zobacz galerię (10 zdjęć)

Do tej pory na terenie gminy Muszyna działały dwa uzdrowiska: Muszyna-Złockie i Żegiestów. Kilka miesięcy temu do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o nadanie statusu uzdrowiska dla Muszyny i osobno dla Złockiego. Już 21 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzeniem Rady Ministrów w tej sprawie. Jak zaznacza burmistrz "była to tylko formalność".