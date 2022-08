Mariusz Pudzianowski znów odwiedzi Podegrodzie. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strongman Team Poland

Zawody rozpoczną się w najbliższą niedzielę 7 sierpnia o 14.00 na stadionie LKS Gród. W programie zawodów zaplanowano spektakularne konkurencje, gwarantujące kibicom wiele emocji, adrenaliny i pozytywnej energii. W pierwszym etapie zawodów siłacze zmierzą się w przeciąganiu tira na dystansie 25 m, przerzucaniu palami o wadze 180/200/220/250 kg oraz uchwycie Herkulesa. W drugim etapie zawodnicy będą rywalizować m.in. ciągnąc samochód w siadzie na dystansie 25 m, wnosząc ogromne ciężary po schodach oraz załadowując na podesty kule o wadze od 120 do 170 kg.

W mistrzostwach weźmie udział trzech zawodników z Polski i trzech zza granicy, w tym aktualny mistrz Polski Marek Czajkowski i mistrzowie Słowacji i Czech. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Mariusz Pudzianowski – ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman, sześciokrotny Mistrz Europy Strongman, pięciokrotny Mistrz Świata Strongmam, trzykrotny drużynowy Mistrz Świata Par Strongman, Mistrz Super Serii w sezonach, zwycięzca i finalista wielu innych zawodów w tej dyscyplinie.

Prócz zmagań siłaczy, kibice będą mieli okazję obejrzeć występy przygotowane przez zespoły cheerleaderek: Cheerleaders Academy All Stars oraz Global – Cheer. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie również innych atrakcji: na najmłodszych będą czekały zamki-dmuchańce a smakosze będą mogli skosztować potraw z grilla. Zaplanowano także koncert, który potrwa do późnych godzin nocnych.

Współorganizatorem imprezy jest Tomasz Kowal, strongman rodem z Krynicy-Zdroju, w przeszłości wicemistrz Europy Strong Man WSF 2013, Mistrz Europy WSF 2016 czy brązowy medalista ME WSF 2017. Zawody odbywają się przy wsparciu Województwa Małopolskiego, które jest Partnerem Głównym wydarzenia.