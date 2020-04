Miasteczko Multimedialne przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu kosztowało 140 mln zł (w tym 105 mln zł unijnej dotacji), ale dziś hula w nim wiatr. Spółka, która nim zarządzała, ogłosiła upadłość, a do jej drzwi zapukali wierzyciele, którzy wyliczyli swoje straty na około 150 mln zł. Budynek, którego wartość oszacowano na 57 mln zł, wystawiono na sprzedaż, ale mimo kolejnych prób i schodzenia z ceny nie znaleźli się chętni. Główny powód to koszt utrzymania obiektu. Miesięczne media to około 350 tys. zł. Zobaczcie jak budynek prezentował się tuż po oddaniu do użytku w 2014 roku i kolejnych trzech latach. Projekt połączenia świata biznesu i nauki okazał się niestety klapą.