Miasto zapowiada Bezpieczne Wakacje jakich jeszcze nie było

Dziś (19 czerwca) w Pałacu Młodzieży odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Ludomir Handzel wraz z zastępcą prezydenta Magdaleną Majką, dyrektor Pałacu Mł-dzieży Milenią Małecką-Rogal iMarcinem Porębą - dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury przybliżyli szczegóły tegorocznej edycji. Jak zapewniają na dzieci i młodzież z Nowego Sącza czeka moc atrakcji.

- Powoli wracamy do normalności. Musimy zacząć żyć normalnie, dlatego chcemy przedstawić plany Pałacu Młodzieży na okres wakacji. Wiemy, że spora grupa mieszkańców nie wyjedzie na wakacje w tym roku, dlatego tym bardziej chcemy zapewnić wsparcie dla rodziców i dzieci podczas wakacji – zaznacza prezydent Ludomir Handzel.

Organizatorzy postanowili podzielić program na pięć bloków tematycznych, odpowiadających dniom tygodnia. W poniedziałek będą zajęcia z muzyki i śpiewu „Muzyczna droga do gwiazd”, we wtorek będą to spotkania z folklorem, czyli „Lachowski korowód”, środa zaś będzie należeć do przyszłych konstruktorów, czwartek do sportowców, a w piątek dzieci i młodzież czeka przygoda z teatrem. Oprócz tego zapowiedziane są plenery plastyczne z grafiką, ceramiką i malarstwem sztalugowym.